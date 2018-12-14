المطران مطر أضاء شجرة الميلاد في ساحة كاتدرائية مار جرجس

أضاء رئيس أساقفة ​بيروت​ المطران بولس مطر، ​شجرة الميلاد​ في ساحة كاتدرائية مار جرجس.وفي كلمة له راى مطر ان "في هذه المدينة الجميلة، في بيروت العاصمة، بيروت العيش المشترك والإيمان بالرب. هنا الكنيسة وإلى جانبها المسجد، نضيئ شجرة الميلاد لينير الله إيماننا أكثر وليزيد إيماننا به. ونطلب من أمير السلام وملك السلام، أن يحل سلامه في وطننا والمنطقة، وفي الأرض المقدسة، وفي العالم كله. الإنسان لم يخلق ليقتل أخاه والإنسان الآخر، بل الله خلقه ليحب لا ليبغض"، معتبرا ان "​السياسة​ في العالم بحاجة إلى أخلاق. الأخلاق إذا دخلت إلى السياسة تنيرها وتجعلها لخدمة الإنسان".