محمد سليمان: حماية المطلوبين تكريس لمنطق اللادولة

إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​ أن "التطاول المستمر من قبل بعض المطلوبين للعدالة، على ​الجيش​ الحامي والضامن لوطننا مدان يستوجب من الجميع الوقوف في وجه كل معتد"، معتبرا ان "حماية المطلوبين تكريس لمنطق اللادولة"، مؤكدا ان "محاسبتهم واجبة للدفاع عن هيبة الدولة ووجودها"، مضيفا:"حمى الله جيشنا البطل وكل مؤسساتنا الأمنية من كل معتد وارهابي".

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