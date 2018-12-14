حبيش: السلاح المتفلت أصبح يشكل خطرا وجوديا على الدولة وأمنها

دان عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​هادي حبيش​، في تصريح، الاعتداء الذي تعرض له الجيش في ​بعلبك​، معتبرا ان "​السلاح​ المتفلت خارج الشرعية بات يشكل خطرا وجوديا على الدولة وامنها".

وأوضح ان "استسهال التعرض للقوى الامنية اثناء القيام بواجبها في حفظ الامن وتطبيق القانون، ما هو الا نتيجة لاستقواء البعض بقوى الامر الواقع، ومحاولة فرض مربعات أمنية عصية على الدولة والقانون، ويدفع ثمنها أبطال ​الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​ كافة دما وشهادة".

واعتبر حبيش أن "ما يحصل من اعتداء على الجيش مدان، و​الشعب اللبناني​ الشريف برمته خلف الجيش والقوى الامنية، والعدالة والقانون كل متكامل لا يتجزأ وتطبيقه يحفظ الدولة والوطن والمواطن، رحم الله شهداء الجيش الابطال والسلامة لجرحاه الابطال ".