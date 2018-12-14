دريان أدى صلاة الجمعة في المسجد الحرام وختم زيارته السعودية بأداء مناسك العمرة

أدّى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​، صلاة الجمعة في ​المسجد الحرام​ في ​مكة المكرمة​. وكان قد أشاد، خلال لقائه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، بـ"الرعاية والعناية الّتي تقوم بها ​السعودية​ في توسعة الحرمين الشريفين ليؤدّي الحجاج والمعتمرون والزوار مناسكهم في يسر وطمأنينة"، مؤكّدًا أنّ "هذا العمل المميّز في التوسعة يفتخر به كلّ مسلم ويعتزّ بالجهود والإنجازات الّتي تقدّمها السعودية في نشر مبادئ ​الإسلام​ السمحة والوسطية وترسيخ قيم الإعتدال، على أسس ما جاء به ​القرآن الكريم​ والسنة النبوية". وختم المفتي دريان زيارته السعودية بأداء مناسك العمرة.

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