الحواط أعلن انطلاق مشروع النقل المشترك لجبيل في حزيران: للاسراع بتشكيل الحكومة رأفة بالشعب

بيّن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، أنّ "الجميع يعرف الوضع الصعب الّذي يمرّ به وطننا في هذه الأيام، وما يعيش الشعب ال​لبنان​ي من وضع اقتصادي متردّ، في ظلّ عدم التوصّل إلى تشكيل حكومة حتّى اليوم، بعد مرور سبعة أشهر على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ب​تشكيل الحكومة​، وشبابنا يقفون على أبواب السفارات طلبًا للهجرة، في ظلّ عدم تأمين فرص عمل لهم في وطنهم، ومؤسساتنا على شفير الانهيار"، مؤكّدًا أنّ "المسوؤلية ملقاة على الجميع".

وأعلن خلال احتفال ميلادي أُقيم في قاعة كنيسة رعية مار عبدا في كفرمسحون- ​قضاء جبيل​، لأبناء قرى وبلدات الحروف، الحواط، أنّ "مسيرة الإنماء ستنطلق قريبًا في قرى وبلدات قضاء جبيل، والمسيرة الوطنية السيادية نحن حريصون عليها، ولن نتخلّى عنها في أي لحظة"، موضحًا أنّ "لبنان أصبح بحاجة إلى أناس شرفاء سياديّين، إلى أناس لا يتكلّمون تحت الطاولة عكس ما يقولونه فوقها".

وكشف الحواط أنّ "مشروع النقل المشترك لقضاء جبيل انطلق وسيبصر النور أوائل حزيران المقبل، حيث سيكون هناك باصات بمواصفات أوروبية وعالمية دقيقة جدًّا مؤمّنة فيها مواصفات ​السلامة العامة​، لنقل الأهالي والطلاب من قراهم الى المدينة، ومنها الى ​بيروت​ و​طرابلس​"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المشروع نستطيع من خلاله المحافظة على أهلنا في الأرياف خلال فصل الشتاء، ويخفّف من ازدحام السير و​التلوث​ ويؤمّن فرص عمل لـ170 عائلة جبيلية ويخدم المنطقة".

ولفت إلى أنّ "ما نقوم به كفريق سياسي هو لخدمة كلّ أبناء قضاء جبي وجميع اللبنانيين إلى أي طائفة أو حزب انتموا، لأنّنا نريد لبنان، وهذا البلد لا يكون ولا يقوم إلّا بتضامن جميع أبنائه".

وركّز بموضوع تشكيل الحكومة، على أنّ "في اللحظة الّتي يفرض فيها على فريقنا السياسي إعطاء الموافقة خلال ثلاثة أيام على المشاركة في الحكومة أو عدمها وإلا حكومة بمن حضر، وفي الوقت الّذي يُقال فيه لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ إنّه لا يمكن أن تفرض حكومة كما تريد، نرى في الوقت عينه فريقًا لا يجرؤ أحد أن يقول له إمّا إعطائنا أسماء وزرائك وإلّا الحكومة ستعلَن بمن حضر، فهذا الصيف والشتاء تحت سقف واحد لم يعد مقبولًا" .

وشدّد الحواط على أنّ "من يعطّل تشكيل الحكومة اليوم هو "​حزب الله​" بقرار داخلي ووصاية خارجية، وهو حتّى الساعة لا يفرج عن ​الحكومة اللبنانية​. عطّل الاقتصاد وحياة المواطنين، واليوم يعطّل تشكيل الحكومة".

وطالب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والحريري بـ"الإسراع في تشكيل الحكومة رأفة بهذا الشعب الّذي يعاني الكثير اقتصاديًّا وإنمائيًّا وحياتيًّا، ورأفة بخيرة شبابنا ليبقوا في وطنهم"، مبيّنًا أنّه "لم يعد باستطاعة أي مواطن أن يعيش حياة كريمة في ظلّ إقفال العديد من المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية وصرف العمال، وهذا كلّه يتطلّب من الجميع وقفة ضمير وطنية واخلاقية، والترفع عن الحسابات السياسية الرخيصة من اجل انقاذ وطننا".

وتوجّه الحواط إلى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالقول: "الآمال معلّقة عليكما. شكّلا الحكومة بأسرع وقت ممكن من أجل إعطاء بصيص أمل للبنانيين، فنحن نسير في نفق مظلم نبحث على الضوء في آخره وحتّى الساعة لم نجده".