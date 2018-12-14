أمن الدولة أوقفت سوريَين بالصرفند بجرم تهريب أشخاص من سوريا والإقامة غير المشروعة

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في بلدة الصرفند - الزهراني، السوريَين "ط. خ" و"ع .ع." بجرم تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان لقاء بدل مادي، والإقامة غير المشروعة في لبنان.
كما اعترف الموقوفان بانتمائهما سابقًا إلى "جبهة النصرة" والقتال إلى جانبها في سوريا. وقد سُلِّما إلى القضاء المختص بناء لإشارته.
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