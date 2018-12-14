أمن الدولة أوقفت سوريَين بالصرفند بجرم تهريب أشخاص من سوريا والإقامة غير المشروعة

أوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في بلدة ​الصرفند​ - ​الزهراني​، السوريَين "ط. خ" و"ع .ع." بجرم تهريب أشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​ لقاء بدل مادي، والإقامة غير المشروعة في لبنان.

كما اعترف الموقوفان بانتمائهما سابقًا إلى "​جبهة النصرة​" والقتال إلى جانبها في سوريا. وقد سُلِّما إلى ​القضاء​ المختص بناء لإشارته.