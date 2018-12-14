الجيش: طائرة إسرائيلية حلّقت فوق رياق وبعلبك أمس وأخرى خرقت الأجواء فجر اليوم

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الساعة 20:00 بتاريخ 13 كانون الأول 2018، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، ​بعلبك​ والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 14 كانون الأول 2018 الساعة 2:25 من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الساعة 1:50 من تاريخ 14 كانون الأول 2018، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​ و​الشوف​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 3:35 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".