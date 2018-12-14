التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد الذوق باتجاه جونية وحركة المرور ناشطة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تعطل شاحنة على أوتوستراد ​الذوق​ باتجاه ​جونية​ أمام معمل "السيدم"، وحركة المرور ناشطة في المحلة".

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