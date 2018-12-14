بالصور.. وقفات صامتة بالشموع داخل كنائس قنا لتأبين مقاول المنيا ونجله

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت كنائس وأديرة قنا صباح اليوم الجمعة، صلوات ووقفات صامتة بالشموع، لتأبين عماد كمال صادق 50 سنة، ونجله ديفيد 25 سنة، اللذين لقيا مصرعهما على يد رقيب شرطة يحرس كنيسة، خلال مشاجرة نشبت بينهم الأربعاء بوسط مدينة المنيا، ومن أجل أن يعم السلام كافة ويقي الله البلاد من شرور الفتن.

وأكد الأنبا بيمين أسقف نقادة وقوص أن تلك الصلوات الصادقة من أجل إصلاح حال البلاد وأن تعم البركات بين أبناء النسيج الواحد وأن يجفف الله ألم المتألمين ويمجد الشهداء؛ وأن يذهب الشرور عن مصر ومحافظة المنيا على وجه الخصوص التي تكررت بها الأحداث المؤسفة خلال الأيام الماضية.

كان مواطن قبطي ونجله قد لقيا مصرعهما بالرصاص الأربعاء الماضي بالمنيا، من قبل أمين شرطة إثر خلافات شخصية بينهم.