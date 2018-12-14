"النفط الليبية" تعارض دفع "فدية" لمسلحين لإعادة فتح حقل الشرارة



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، إنها تعارض دفع فدية لجماعة مسلحة أوقفت الإنتاج في حقل الشرارة، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في بيان على موقع الشركة على الإنترنت، نقلته وكالة رويترز، إن ”أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي".

وأعلنت المؤسسة يوم الإثنين حالة القوة القاهرة على صادراتها من الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا، والواقع في جنوب البلاد. وكانت مجموعة محلية مسلحة سيطرت على الحقل في مطلع الأسبوع.