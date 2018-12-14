أسعار السمك ترتفع في سوق العبور خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، وبينها البوري والبلطي، والجمبري والكابوريا.

واستقر سعر المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والبلطي الفليه، اليوم الجمعة، عند نفس مستوى الجمعة الماضي، وفقًا لبيانات موقع سوق العبور.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو سمك البلطي اليوم جنيهًا للكيلو، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين21 جنيهًا، و 23.5 جنيه.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات ليتراوح اليوم بين 35 و 41 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو الجمبري في سوق العبور خلال الأسبوع 15 جنيهًا، ليتراوح اليوم الجمعة بين 275 و 325 جنيهًا مقابل 260 و 320 جنيهًا الجمعة الماضي.

واستقر سعر المكرونة السويسي خلال الأسبوع ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا للكيلو، كما استقر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وسعر كيلو البلطي الفليه ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي في سوق العبور.