أردوغان يهدد بالسيطرة على منبج السورية

رجب طيب أردوغان

وكالات:

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، دخول القوات التركية مدينة منبج السورية إذا لم تُخرج الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة.

وأشار في كلمة باسطنبول إلى أن تركيا عازمة على إحلال السلام في المنطقة

الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا.

وكان أردوغان، الذي كان يخاطب اجتماعاً صناعياً في أنقرة، الأربعاء، قد قال إن الهدف من العملية هو "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها

تركيا جماعة إرهابية مرتبطة بالتمرد داخل حدودها.

وتابع: "عملياتنا لا تستهدف الجنود الأميركيين في شرق الفرات"، مضيفاً أن بلاده مصرة على جعل هذه المنطقة آمنة ويمكن العيش فيها.

وكان البنتاجون حذر ، الأربعاء، تركيا من أن أي هجوم قد تشنه ضد الأكراد في شمال سوريا سيكون "غير مقبول".