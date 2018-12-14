حريق يلتهم عمارة ببحري

فوجئ العاملين بالقرب من موقف الحاج يوسف ببحري باندلاع الدخان من عمارة خلف موقف الحاج يوسف ليبدأ بعض العاملين بالقرب من العمارة بجلب المياه ومحاولة إطفاء الحريق وسط تجمع لأعداد كبيرة من المواطنين.

وبحسب صحسفة الدار الصادرة يوم الجمعة فإن قاطني العمارة قد خرجوا إلى أعمالهم صباحاً قبل اندلاع الحريق وحاول عدد من المواطنين الاتصال بشرطة الدفاع المدني لإبلاغهم عن الحريق مع محاولات بعض العاملين بالعمارة بإطفاء الحريق بالوسائل التقليدية بجلب المياه من العمارات المجاورة ولم تتحدد أسباب الحريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)