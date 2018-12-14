تغريم (3) متهمين بينهم سيدة بتهمة تعاطي المخدرات

أصدرت محكمة النظام بالحاج يوسف أحكاماً متفاوتة في مواجهة ثلاثة متهمين بينهم سيدة ضبطت بحوزتهم مخدرات في أماكن متفرقة بالحاج يوسف. وقضت المحكمة بتغريم أحد المتهمين (5) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن ستة أشهر، وذلك بعد إدانته بتعاطي المخدرات، فيما غرمت ذات المحكمة سيدة في بلاغ منفصل (7) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن ستة أشهر، وذلك بعد أن ضبطت بحوزتها حبوب “ترامادول” وثبت تعاطيها للمخدرات، فيما أوقعت المحكمة حكماً يقضي بالغرامة على شاب (7) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن ستة أشهر.

وبحسب صحيفة المجهر السياسي الصادرة يوم الجمعة فإن شرطة مكافحة المخدرات بمحلية شرق النيل أثناء تنفيذها حملات على بعض مناطق الحاج يوسف ضبطت المتهمين، كلا على حدة، وعثرت بحوزة المتهم الأول على قطعتين من الحشيش، وضبطت السيدة وهي تحمل شريط “ترامادول”، وعثرت على (سيجارة) مع متهم ثالث، حيث تم اقتيادهم وتدوين بلاغات في مواجهتهم وفقاً لقانون المخدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)