فتيات السودان في المركز (12) من أصل (19) في قائمة جميلات العرب

عندما يتعلق الأمر بالجمال فالمرأة العربية تعتبر من أجمل النساء في العالم، فنساء العالم العربي يعتبرن أيقونات للجمال دون جميع بلدان العالم.

وتعتبر لبنان ومصر والمغرب وتونس هم أكثر البلدان تصدراً للقوائم العالمية لأجمل النساء في العالم أجمع وليس في الوطن العربي فقط، وأعلن موقع (رانكر) عن قائمة بأجمل نساء الوطن العربي بالترتيب.

ووفقاً لما نقلت عنه مصادر فإن نساء العراق تصدرن القائمة وأحرزن المركز الأول وكان المركز الثاني من نصيب نساء الأردن فيما حجزن نساء تونس المركز الثالث، وفلسطين في المركز الرابع، وفي المركز الخامس جاءت المغرب.

نساء السودان أحرزن مركز متقدم بحصولهن على المركز الثاني عشر في قائمة أجمل (19) دولة عربية من حيث جمال نسائها.

نساء السودان تفوقن على نساء الإمارات وقطر وعمان وليبيا والبحرين واليمن والكويت، وبحسب صحيفة المجهر السياسي نقلاً عن موقع النيلين فقد اختار موقع (رانكر) حسناء الإعلام السوداني “آلاء المبارك” الشهيرة باسم (لوشي) كممثلة لبلدها بعد أن تم وضع صورتها مع صور جميلات الوطن العربي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)