“مودة حسن”: التكريم يضاعف مسؤوليتي

أبدت مذيعة قناة النيل الأزرق “مودة حسن”، سعادتها بتكريمها من قبل منتدى النادي العائلي بالخرطوم، بعد اختيارها أفضل مذيعة للعام الثاني على التوالي.
وقالت “مودة” بحسب صحيفة المجهر السياسي الصادرة يوم الجمعة إن هذا التكريم يلقي عليها مزيداً من المسؤولية لمضاعفة مجهودها للمحافظة على هذا التميز، وقمت “مودة) التحية والشكر لكل متابعي مسيرتها عبر الشاشة الزرقاء، وخصت بالشكر شيخ النقاد الأستاذ “ميرغني البكري”، والفنان الكبير “صديق أحمد” اللذان قدما لها إشادة خاصة خلال الاحتفال الذي أقيم أمس بالنادي العائلي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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