(الكركم والزبادي) بدلاً عن (الديانا والبرايمر)

بعد ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل موسم العودة إلى (المواد الطبيعية) في ظل الارتفاع وانخفاض الأسعار أدى تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد إلى ارتفاع الكثير من أسعار المنتجات الثانوية (الكريمات) التي تحظى بإقبال كبير من الفتيات، رغم أنها تعتبر من الكماليات الحياتية وليس الضرورية عادة ما تخصص الفتيات جزءاً كبيراً من مصروفهن لشراء هذه المستحضرات..

وبحسب صحيفة المجهر السياسي الصادرة يوم الجمة فإن بعد الارتفاع الكبير في أسعارها مؤخراً آثرت بعض الفتيات العودة مرة أخرى إلى المواد الطبيعية (الأرخص سعراً) و(الأقل مخاطر طبية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)