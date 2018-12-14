اتهام مدير مستشفى شهيرة اختصاصي نساء وتوليد بالقتل الخطأ

اتهمت محكمة جنايات الخرطوم، بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح، أمس، مدير مستشفى شهير للولادة وآخر “اختصاصي” نساء وتوليد” بتهمة القتل الخطأز وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة المجهر لسياسي الصادرة يوم الجمعة أنه بعد وفاة زوجة ضابط بالمعاش في عملية ولاة قيصرية إثر إعطائها عقاراً طبياً لتسهيل عملية الولادة إلا أنه أدى إلى وفاتها أثناء العملية، وذلك تحت المادة (132) من القانون الجنائي. كما برأت المحكمة المتهمة الثالثة من التهم المنسوبة إليها وفقاً للمادة (141) من قانون الإجراءات والإثبات. الجدير بالذكر أن المحكمة رفضت طلب ممثل الدفاع بأن يدفع المتهمان تعويضاً (5) ملايين جنيه للشاكي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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