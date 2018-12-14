العقرب يغيب شهرين عن الملاعب

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها بكري المدينة (العقرب) مهاجم المريخ، عن حاجته لشهرين قبل العودة للملاعب مرة أخرى بسبب معاناته من إصابة على مستوى العضل، تعرض لها في مباراة اتحاد الجزائر في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الابطال وسيغيب العقرب عن مباريات فريقه في الدوري الممتاز ولكنه سيكون جاهزاً للمشاركة مع المريخ في ربع نهائي البطولة العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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