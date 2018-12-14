أحوال الطرق: حواجز وأزمة وانتشار للمستوطنين

الخليج 365 | فريق التحرير

لا زال الاحتلال منذ أمس الخميس يغلق الطرق المؤدية إلى مدينة رام الله، وسط انتشار مجموعات من المستوطنين في الشوارع عقب عملية رام الله.

وأفادت شرطة المرور الفلسطينية عن أحوال الطرق في محيط رام الله أن قوات الاحتلال تنشر حواجزها وتفتش المركبات تحت جسر يبرود وأمام مستوطنة "عوفر" وعلى دوار عين سينيا وتحت جسر عطارة، ما أدى إلى أزمة خانقة في هذه المناطق.

فيما تغلق قوات الاحتلال حاجز "بيت إيل"بشكل كامل عقب إصابة جندي بجراح ميؤوس منها عقب تسلل شاب إلى مستوطنة "بيت إيل" وضرب جندي بحجر وتسلل خارج المستوطنة.

وفي الطريق من نابلس إلى رام الله بالقرب من حاجز زعترة انتشر المستوطنون وسط الشارع وهاجموا المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تضرر المركبات.