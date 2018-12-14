كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري محذراً: الحظر الأمريكي على إيران يؤثر على لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن انتقاده للحظر الأمريكي الأحادي ضد إيران؛ محذرا من التداعيات السيئة لهذا التطور في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الحريري في كلمة له، أمس الخميس، بأكاديمية "تشاتام هاوس" البريطانية: "إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي قرار يعود إلى الساسة في هذا البلد، والحظر على إيران يحول دون التعامل التجاري بين طهران وبيروت"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، أنه يمكن الشعور بآثار الحظر الأمريكي على إيران في جميع المنطقة؛ مضيفا أن "إيران تعاني اقتصاديا جراء الحظر الذي أدی إلی توقف استيرادنا من هذا البلد".

وفي جانب آخر من تصريحاته، ومن دون الإشارة مباشرة إلى تواجد الأسطول البحري الأمريكي في منطقة الخليج، أعرب الحريري عن قلقه من تفاقم التوترات في مضيق هرمز؛ مردفا أنه في حال وقوع أي خطأ سيؤدي ذلك إلى كارثة عظمی للمنطقة أجمع؛ داعيا إلى تغليب لغة الحوار لحل الخلافات وإرساء السلام.