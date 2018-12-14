الدرك يحجز «الـكوكاييـــن» نواحي البيضاء و100 مليون وسيارتين

بعد العملية الضخمة التي نفذتها عناصر فرقة عبدالحق الخيام، والتي مكنت من حجز أزيد من طن من الكوكايين، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالسوالم، بدورها، من الإيقاع بعصابة المخدرات الصلبة، وحجز كمية مهمة من الكوكايين قدرتها مصادر من الدرك بنحو 6 كيلوغرامات، وقيمة مالية نقدا تتجاوز 100 مليون سنتيم.

وفي تفاصيل العملية، كشفت مصادر من درك السوالم التابعة لمدينة برشيد، أن كمينا نصبه رئيس الدرك لتاجر المخدرات القوية، بعدما اتصل به في مكالمة هاتفية وعبر له عن الرغبة في اقتناء كيلوغرام من مخدر “الكوكايين”، على اعتبار أنه تاجر بالتقسيط، حيث تم الاتفاق على القيمة المالية التي بلغت 17 مليون سنتيم، وضربا موعدا في منطقة سبت تيط مليل، ضواحي الدار البيضاء.

وأفادت مصادر “اليوم24″ أن درك السوالم وبتنسيق مع الشرطة القضائية لتيط مليل، تمكنوا من إلقاء القبض على تاجر المخدرات الذي يعمل على مستوى واسع، بتنسيق مع تجار آخرين، حيث أسفر تفتيش سيارته عن العثور على كيلوغرام آخر من الكوكايين، مشيرة إلى أن التحريات التي رافقت عملية القبض عليه، مكنت من العثور على 4 كيلوغرامات إضافية بمنزله في منطقة ليساسفة، حيث تم العثور، أيضا، على مبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم، وهي العملية التي شاركت فيها عناصر الشرطة القضائية التابعة لـ”الدار الحمراء” بأمن الحي الحسني.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواصلة العملية التي انطلقت منذ الاثنين المنصرم، مكنت من القبض على أحد شركائه في الاتجار بالجملة في المخدرات القوية، والذي تم توقيفه بمنطقة سيدي رحال، مشيرة إلى أن شخصا ثالثا لازال في حالة فرار، حيث تعرفت عناصر الدرك الملكي على هويته، في انتظار القبض عليه بدوره في إحدى أكبر العمليات التي قادتها سرية الدرك الملكي بالمنطقة.

وأوردت المصادر عينها أن العملية التي مكنت من حجز 6 كيلوغرامات من الكوكايين وأزيد من 100 مليون سنتيم، أسفرت، كذلك، عن حجز سيارتين كانتا تستعملان في تسهيل عملية الاتجار في المخدرات، ويتعلق الأمر بسيارة من نوع “ميرسديس” وأخرى من نوع “رونو 18″، مشيرة إلى أن مصالح الدرك بالسوالم لازالت تواصل تحقيقاتها في القضية، بعد أن طلبت من النيابة العامة تمديد اعتقال المتهميْنِ، المنتظر عرضهما اليوم، الخميس أمام العدالة.