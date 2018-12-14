السلطات تقيم نقاط تفتيش مع سبتة ومليلية للحد من الهجرة غير الشرعية

أفادت مصادر إعلامية إسبانية، أن المغرب أقام خلال اليومين الماضين، مجموعة من نقاط التفتيش العسكرية في شمال المملكة بالقرب من الحدود الإسبانية بمدينتي “سبتة ومليلية” المحتلتين، خصوصا عند بعض النقط التي تجاوزها مئات المهاجرين الأفارقة المتحدرين من دول جنوب الصحراء، وذلك للسيطرة على الهجرة غير النظامية والحد منها.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم وضع عدد مهم من عناصر القوات المسلحة الملكية، بمنطقة بليونش، ومناطق أخرى، في مجموعة من نقاط المراقبة على طول المدارات السلكية التي تفصل بين الثغرين عن التراب المغربي، باعتبارها أهم نقاط الضغط بالنسبة للمهاجرين المنتشرين بالغابات المجاورة للمناطق الحدودية.

وكشفت المصادر أن مسؤولا رفيع المستوى من القوات المسلحة الملكية زار الحدود الإسبانية، بسبتة، بعد عقده لقاءا مع مسؤولين كبار من الدرك الملكي والقوات المساعدة الذين سيتم نشرهم وتفريقهم على طول السياج الحدودي الفاصل بين المغرب وإسبانيا.

وذكرت نفس المصادر، أن السلطات المغربية أجهضت أزيد من 76 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، خلال السنوات الأخيرة وإلى حدود هذه السنة، بمعدل 230 محاولة يوميا، مبرزة أن المغرب ينفذ مجموعة من التدابير الإضافية المنصوص عليها في الإتفاقات التي تم التوصل إليها من الإتحاد الأوروبي.