اللحوم الأمريكية المستوردة إلى المغرب لن تُباع في الأسواق!

حصل “اليوم24” على معلومات جديدة بخصوص استيراد المغرب للحوم الحمراء الأمريكية، بعد أكثر من 14 سنة من الحظر.

اللحوم المستودة، حسب مصدر الموقع، لن تكون موجهة للبيع في الأسواق، أو للاستهلاك اليومي للمغاربة، بل ستذهب مباشرة إلى الفنادق 4 و 5 نجوم، والمطاعم المصنفة في مختلف مدن المغرب.

وأثار قرار رفع المغرب الحظر عن استيراد اللحوم الأمريكية، بعد 14 سنة، تساؤلات الكثير من المغاربة حول ارتفاع سعر اللحوم المغربية.

الصديق زوبير، رئيس جمعية شالة لمربي الأبقار، كشف في حديث مع “اليوم24″، حسب ما نشرنا في خبر، أمس الخميس، أن اللحوم المغربية من بين الأرخص في العالم، وأن قرار استيراد اللحوم الحمراء الأمريكية، ليس نهائيا، ولن يؤثر في القدرة الشرائية للمغاربة.

وأضاف الصديق في حديثه مع الموقع، أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء لن ينخفض، لأن سعر بيع الكيلوغرام الواحد للحوم الحية يبلغ 35 درهم.

ومقارنة مع دول أخرى عبر العالم، يظل سعر بيع اللحوم منخفضا، وأقله نجده في الأرجنتين، ونيوزلندا الجديدة.

وحسب المتحدث ذاته، فإن 85 في المائة من “الكسابة” المغاربة يتوفرون على أقل من 5 رؤوس أبقار، ويعتمدون على خدمات أبنائهم، وأفراد أسرتهم للحصول على بقرة، أو ثور سمين صالح للبيع، ما ينقص عليه الكثير من المصاريف.