لعشاق التصوير.. “Canon” تطرح نظام “EOS R” في المغرب وتكشف خصائصه

أماطت شركة “كانون” الرائدة في مجال التصوير، أمس الخميس في الدار البيضاء، عن نظامها الجديد “EOS R”، وذلك بعد أكثر من 30 عاما من إطلاق النظام الأصلي “EOS”.

وسيقوم نظام EOS R الجديد، بتوسيع نطاق إمكانيات التصوير، حيث تم تصميم هيكل العدسة RF الجديد بمزيج من التصميم البصري والميكانيكي والإلكتروني لالتقاط اللحظات بطرق كانت شبه مستحيلة في السابق.

ومنذ صناعته في عام 1987، أصبح EOS متضمناً EOS Cinema هو أكثر نظام التصوير شهرة واستخداما في العالم، واليوم تُقدم الشركة نظاما أكثر قوة، حيث تم تصميم قاعدة RF الجديدة مع جميع نقاط القوة في EF الذي يتم إستخدامه حالياً.

التصميم الجديد، حسب ما كشف عنه المسؤولون في الشركة العالمية، هو نتيجة لدراسة وأبحاث مفصلة قام بها مهندسون من شركة “كانون” الذين نجحوا في تصميم نظام بصري أكثر إثارة للإعجاب، حيث يحتوي على مسافة 20 ملم لعدسة واحدة، وعدسة واسعة قطرها 54 ملم، مما يسمح بحرية أكبر عند تصميم العدسات.

وتم تغيير تصميم العدسات ليمكن تثبيتها بواسطة 12 سنا، وذلك لتعزيز الربط بين العدسة وجسم الكاميرا، مما يوفر جودة عالية للصورة وتعزيز الأستخدام.

وعبر أمين دجواهرا، المدير الرئيسي للمبيعات والتسويق B2C في “كانون” وسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بإطلاق النظام الجديد من المغرب، قائلا “سوق الدارالبيضاء هو خاص بالنسبة لنا، وأيضا سوق منطقة شمال إفريقيا، ذلك أن لهما دور مهم في خطط النمو لدينا، ونأمل أن يعزز هذا الإطلاق المحلي من مكانتنا كمبتكرين في مجال تكنولوجيا التصوير”.

وأضاف “كانون اليوم لديها دافع كبير من التصميم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة تطوير أبحاثها واستثمارها في مجال EOS، حيث يوفر هذا النظام القدرة على تصميم الكاميرات والعدسات والاكسسوارات، والتي توفر جودة صورة لا مثيل لها، وكذلك القوة البصرية والأداء الاستثنائي ، وبناءً علي تراث وتاريخ عدسات كانون فإن هذه العدسات عالية الأداء دفعت بثبات حدود سرد القصص الإبداعية لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات زبنائنا”.

وتم تصميم نظام EOS R الجديد بناءً على آراء العديد من المصورين الفوتوغرافيين وصانعي الأفلام المحترفين والمتحمسين المحبين للتصوير، ويوفر EOS R حامل التردد اللاسلكي ومستشعر التركيز البؤري التلقائي CMOS ثنائي البكسل كامل الإطار وهو أسرع تركيز تلقائي في العالم ، كما يتيح تواصل أسرع بين الكاميرا والعدسة ، ويوفر نظام EOS R مميزات عديدة منها أداء سريع وعالي الدقة، وبيئة عمل رائعة وجودة صورة فائقة.