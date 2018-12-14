“أنستغرام” يسير على خطى “واتساب”.. إضافة ميزة الرسائل الصوتية

أضافت شركة “أنستغرام” إضافة ميزة الرسائل الصوتية إلى الرسائل المباشرة Direct، وذلك في مسعى منها لتعزيز قدرات الخدمة، التي بدأت تمثل أهمية خاصة لشركة “فايسبوك” المالكة لها.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى دقيقة، وذلك في الرسائل الفردية الخاصة، فضلا عن الرسائل الجماعية.

ويمكن للمستخدمين تسجيل الرسائل الصوتية على غرار خدمة “واتساب”، وذلك عن طريق الضغط المستمر على زر الميكروفون، وتُرسل الرسالة لحظة إبعاد الأصبع عن زر الميكروفون.

كما يمكن حذف الرسائل قبل إرسالها عن طريق سحبها إلى رمز “سلة المحذوفات”.