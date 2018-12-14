مباريات جديدة بالدوري الفرنسي تتأجل..والسبب احتجاجات السترات الصفراء

تقرر رسمياً تأجيل مباراتين بالدوري الفرنسي، غداً السبت، بسبب تزامنهما مع احتجاجات السترات الصفراء، ومخاوف حول نشوب مواجهات عنيفة في صفوف الجماهير.

وأكد بلاغ لرابطة دوري المحترفين بفنرسا، تأجيل لقاء كل من غانوغون وروين، ثم اللقاء الذي كان من المرتقب أن يجمع أميان وأنجي، لتنضافا غلى اللقائين الذين كان سيجمعان أيضا فريق مارسيليا وبوردو، ، وكاين أمام تولوز.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رابطة “الليغ 1″، ستعلن عن المواعيد الجديد للمباريات المؤجلة بداية الأسبوع المقبل، خصوصاً وأن الوضع الأمني بأبرز المدن الفرنسية، أصبح مهدداً بهجمات بعد واقعة ستراسبورغ الأخيرة.