ترقب مشاركة 4000 شخص.. استعدادات بالمضيق لإطلاق سباق على الطريق

أعلنت جمعية أصدقاء السباقات على الطريق، في ندوة صحافية، نظمتها مساء أمس الخميس، عن قيامها بكافة الاستعدادات لتنظيم تظاهرة دولية، ستعرف مشاركة كبيرة تقدّر بـ 4000 مشارك.
وأبرز المنظّمون، أن التظاهرة الرياضية، تهدف إلى تكسير المناسباتية في الأنشطة التي تنظم بعمالة المضيق الفنيدق، مع إبراز المنتوجات المحلية التي ستقدمها فعاليات من المجتمع المدني.
وأورد المتحدّث باسم السباق، أن الأخير سيشهد فضلاً عن العدائيين المغاربة، مشاركة رياضيين من مختلف أنحاء العالم، وذلك حيث حصل السباق على اعتراف رسمي بعد تحديد مسافته وأطواره من لدن حكم دولي.
وأشار في السياق نفسه، أن الأجواء المناخية المتغيرة، لن تكون عائقاً أمام العدائيين في السباق الذي سينظم نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حيث أن أكثر السباقات على الطريق تنظم رغم التساقطات مطرية والثلجية.
وقالت رئيسة مجلس السياحة بعمالة المضيق الفنيدق، إن التظاهرة الرياضية تحظى بدعم مختلف المؤسسات والهيئات، وعلى رأسها مجلس العمالة، كي تنحج وتفتح المجال نحو تنظيم واستضافة سباقات أخرى.
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