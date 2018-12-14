قيادي حوثي: سنطالب بجثة خاشقجي ضمن اتفاق الأسرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح القيادي في جماعة "أنصار الله" باليمن، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، بأن الجماعة ستطالب السعودية بتسليم جثة الصحافي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضمن اتفاقية الأسرى، إذا وافقت أسرة خاشقجي على ذلك.

وأضاف الحوثي، وهو رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للجماعة، أنه "‏إذا طلب منا أولاد خاشقجي، أو لديهم الرضى بالمطالبة بجثة والدهم، فسنعمل على ذلك".

وكتب الحوثي، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نرجو إبلاغنا قبل تسليم أسرى بعض الدول ذات العلاقة بالقضية"، في إشارة إلى احتفاظها بأسرى سعوديين، معتبرًا أن "الموضوع إنساني، والشعب ذاق الأمرّين بسبب انتهاك القانون الإنساني والدولي بما ارتكبه العدوان الأميركي - السعودي - الإماراتي وحلفاؤه باليمن".

ولاقت تغريدة الحوثي ردود فعل مختلفة، حيث طالبه مغردون بإطلاق سراح الصحافيين المختطفين لدى الجماعة، بينما دعاه آخرون لتسليم جثة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي قتل على يد حلفائه الحوثيين أواخر العام الماضي.

واختتمت أمس الخميس، جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية في السويد، اتفقت خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، إضافة إلى تفاهمات حول ملف تعز مع اتفاق على عقد جولة جديدة الشهر المقبل.

وأخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات، حول الاقتصاد والمصرف المركزي ومطار صنعاء.

ومن المنتظر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة عملية تبادل نحو 16 ألف أسير من الطرفين، بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر.