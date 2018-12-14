شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة مهاجرة احتجزتها دورية حدود أمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان، إنه في السادس من ديسمبر، أصيبت طفلة 7 / سنوات/ كانت تحتجزها دورية حدودية بنوبات مرضية. وتبين أن الطفلة لم تتناول طعامًا ولا شرابًا لعدة أيام.
وتم احتجاز الطفلة لمدة ثماني ساعات، أصيبت خلالها بحمى حيث ارتفعت حرارتها إلى 41 درجة، وتم نقلها بمروحية إلى مستشفى "إل باسو" بولاية تكساس.
وأصيبت الطفلة في وقت لاحق بسكتة قلبية وجرى إسعافها، لكنها "لم تستعد عافيتها، وتوفيت في المستشفى بعد أقل من 24 ساعة من نقلها إليه".
وأفاد متحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود "اتخذت عناصر حرس الحدود كل الخطوات الممكنة لإنقاذ حياة الطفلة".
وأظهرت أرقام جديدة صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن عدد الأسر الصغيرة التي اعتقلتها إدارة الجمارك وحماية الحدود، قفز بمقدار أربعة أمثال تقريبًا في الفترة من نوفمبر 2017 وحتى نوفمبر 2018.
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