مبعوث صيني يطالب بتحسين الوضع الإنساني تمهيدا لعودة اللاجئين السوريين

اللاجئين السوريين

وكالات:

أعلن مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" عن ضرورة تحسين الوضع الإنساني في سوريا، تمهيدا لعودة اللاجئين والنازحين داخليا.

وقال شيوي -في كلمة ألقاها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- إن ما شهدته سوريا مؤخرا من تراجع حدة الصراع، أدى

إلى زيادة عدد اللاجئين السوريين العائدين من دول الجوار مثل الأردن ولبنان، الذين تقدر وكالة الأمم المتحدة للاجئين عددهم الإجمالي بـ 250 ألف لاجيء في عام 2019.وناشد شيوي جميع الأطراف في سوريا بوضع مستقبل البلاد ورفاهية شعبها على رأسأولوياتهم، ودعم الاستقرار ومنع تصعيد النزاع، ومواصلة خلق ظروف لتحسين الوضع الإنساني.وحث المجتمع الدولي على زيادة التمويل، والمساعدات المادية المقدمة للشعب السوري إلى جانب تعزيز الدعم المقدم للدول المستضيفة للاجئين السوريين مثل لبنان والأردن وتركيا.وأشار إلى أن الوضع الحالي في سوريا يوفر فرصة سانحة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشددا على دور الأمم المتحدة كمحرك رئيس للتوسط من أجل الوصول إلى هذا الحل.