الصين: وحدة الطاقة النووية المشتركة مع فرنسا جاهزة للاستخدام التجاري

وحدة الطاقة النووية

وكالات:

أكدت شركة قواندونج الصين للطاقة النووية استكمال جميع عمليات الاختبار في وحدة للطاقة النووية من الجيل الثالث في مشروع مشترك بين الصين وفرنسا، وذلك في مقاطعة قوانجدونج جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الوحدة جاهزة الآن للاستخدام التجاري.

وقالت الشركة –في بيان اليوم- إن محطة تايشان للطاقة النووية، أكبر مشروع صيني فرنسي في مجال الطاقة، تستخدم تقنية المفاعل النووي الأوروبي المضغوط، لوحدتي الطاقة رقم 1 ورقم 2 الخاصتين بها، لافتة إلى أنه

يمكن وضع الوحدة رقم 1 قيد التشغيل التجاري بعد حصول المصنع على تراخيص أعمال الطاقة الكهربائية اللازمة.وأوضحت الشركة أن تقنية المفاعل الأوروبي النووي المضغوط المستخدمة في مفاعل تايشان هي تكنولوجيا الطاقة النووية من الجيل الثالث التي تم تطويرها بشكل مشترك بواسطة اليكترك دو فرانس و فراماتوم.