- 1/2
- 2/2
أكدت شركة قواندونج الصين للطاقة النووية استكمال جميع عمليات الاختبار في وحدة للطاقة النووية من الجيل الثالث في مشروع مشترك بين الصين وفرنسا، وذلك في مقاطعة قوانجدونج جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الوحدة جاهزة الآن للاستخدام التجاري.
وقالت الشركة –في بيان اليوم- إن محطة تايشان للطاقة النووية، أكبر مشروع صيني فرنسي في مجال الطاقة، تستخدم تقنية المفاعل النووي الأوروبي المضغوط، لوحدتي الطاقة رقم 1 ورقم 2 الخاصتين بها، لافتة إلى أنه
وأوضحت الشركة أن تقنية المفاعل الأوروبي النووي المضغوط المستخدمة في مفاعل تايشان هي تكنولوجيا الطاقة النووية من الجيل الثالث التي تم تطويرها بشكل مشترك بواسطة اليكترك دو فرانس و فراماتوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: وحدة الطاقة النووية المشتركة مع فرنسا جاهزة للاستخدام التجاري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .