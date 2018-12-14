مقتل 11 صوماليًا في اشتباكات مسلحة بمدينة بيدوة

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القيادي السابق لحركة الشباب الصومالية المتطرفة، مختار روبووكالات
قال ضابط في الجيش وأحد شيوخ العشائر إن ما لا يقل عن 11 صوماليا قتلوا في مدينة بيدوة بجنوب البلاد في اشتباكات منذ ليل الخميس بين الشرطة وأنصارقيادي سابق في حركة الشباب يسعى لترشيح نفسه لرئاسة أحد الأقاليم.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في الحكومة المركزية بمقديشو يوم الخميس
وقال صالح إسحق وهو أحد شيوخ العشائر لوكالة رويترز عبر الهاتف ”بالأمس لقي عشرة أشخاص حتفهم واليوم قتلوا نائبا“.
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