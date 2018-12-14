الإمارات تتصدر قائمة ناطحات السحاب

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وكالات
وجاءت الصين في المركز الأول بعدد مبان شاهقة 88، وتلاها في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما استكملت بناء 13 ناطحة سحاب
خلال العام الحالي.
نالت دولة خليجية المركز الثالث، في قائمة عدد المباني الشاهقة (ناطحات السحاب) التي أنجزت في 2018.
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز الثالث، بعد تسجيلها 10 مبان يزيد ارتـفاعها على 200 متر، وفقا لقائمة مجلسالمباني الشاهقة والمساكن الحضرية.
وجاءت الصين في المركز الأول بعدد مبان شاهقة 88، وتلاها في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما استكملت بناء 13 ناطحة سحاب
كما أن دبي سجلت المركز الثاني في قائمة المدن التي أكملت 10 مبان في العالم بارتفاع 200 متر في 2018، بعد مدينة شنتشن الصينية، بينما حلت في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط بعدد المباني المنجزة التي يزيد ارتفاعها على 150 مترا.
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