المحكمة تستكتب “سائق هايس” تعهداً لمخالفته ضوابط التنظيم في الموقف

استكتبت محكمة النظام العام بالحاج يوسف سائقاً تعهداً بحسن السير والسلوك وذلك في أعقاب إدانته بعدم الانصياع لتوجيهات الشرطة أثناء تنظيم المركبات العامة بإحدى المحطات بالحاج يوسف . وبحسبصحيفة المجهر السياسي الصادرة يوم الجمعة فإن الاتهام أحد أفراد الشرطة دون بلاغاً لدى القسم أفاد فيه بأنه أثناء تنظيم المركبات العامة بالموقف جاء المتهم وأوقف سيارته (الهايس) وعندما طلب منه أن يصطف بالمسار الصحيح للخط الذي يقوم بترحيله لكنه عارضه ودار بينهما نقاش حاد، فتعلل السائق بأن سيارته متعطلة ما اضطر الشرطي أن يدون بلاغاً في مواجهته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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