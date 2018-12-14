مذيع بفضائية (سودانية 24) يعتذر عن اتهامه لقوات الدعم السريع

تراجع مذيع فضائية (سودانية 24) عن اتهامه لعناصر من قوات الدعم السريع بالاعتداء عليه، وأبدى اعتذاره عن تعليق سابق على صفحته، وأثنى مذيع (سودانية 24) جهاد حسين على تعامل قوات الدعم السريع معه، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أنها تتبع للقوات المسلحة.

وعبر جهاد بصفحته على (فيسبوك) في سياق اعتذاره عن تعليق سابق على صفحته اتهم فيه قوات الدعم السريع بالاعتداء عليه، عبر عن جزيل شكره للعميد الوليد البيتي العمرابي مدير الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع وقال: (العميد البيتي أحسن من الاستقبال والاستماع والإنصات وشكري لجميع هذه القوات فقد وجدت منهم اليوم ما لم أكن أتوقعه).

ومضى جهاد في حديثه بصفحته على (فيسبوك) إلى أنه جلس مطولاً مع مير الإارة القانونية للدعم السريع الذي أشار إلى أنه صحح له معرفته بقوات الدعم السريع، وقال إنها قوات قومية تتبع مباشرة للقوات المسلحة السودانية كما أن لها قانوناً خاصاً أصدر سنة 2017 وهو أكثر صرامة من كثير من القوانين.

وذكر جهاد بحسب صحيفة لمجهر السياسي الصادرة يوم الجمعة أن القائد البيتي أوضح له أن من قاموا بالاعتداء عليه وأصدقائه، لم يكونوا أبداً من أفراد الدعم السريع و(إن كانوا كذلك لتمت محاكمتهم)، لافتاً إلى أن تلك القوات غير موجودة بالعاصمة الخرطوم لا توجد بصورة مختلفة ومنفتحة في عدد من الولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)