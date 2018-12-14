التمس وكيل نيابة أمن الدولة أبشر دلدوم ممثل الاتهام في محاكمة الناشط “ود قلبا” المتهم بالتزوير في اسمه الحقيقي ومستنداته الرسمية وإنشاء صفحة معادية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، التمس من المحكمة إمهالهم فرصة أخيرة لسماع أقوال شاهد اتهام أخير موظف بالسجل المدني للإفادة حول مستندات الاتهام المقدمة (شهادة ميلاد ورقم وطني وجواز سفر). من جانبه، اعترض ممثل الدفاع بحسب صحيفة المجهر السياسي الصادرة يوم الجمعة على طلب الاتهام ملتمساً من المحكمة رفضه واصفاً هيئة الاتهام بالفشل في إعلان الشاهد رغم تحذيره في الإعلام.. وعليه أمهلت المحكمة ممثل الاتهام فرصة أخيرة وقررت إرجاء الجلسة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاكمة الناشط “ود قلبا” بالتزوير في اسمه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .