عودة مصافة الخرطوم للإنتاج وباخرة وقود أخرى تصل بورتسودان

أكد وكيل وزارة النفط والغاز والمعادن د. أزهري باسبار أن الوقود ينساب بصورة طبيعية من بورتسودان، وأن هنالك باخرة تحت التفريغ تحمل (40) ألف طن جازولين وأخرى بالميناء تحمل ما يقارب (90) ألف طن اكتملت إجراءاتها، إضافة إلى إنتاج مصافة الخرطوم من المنتجات البترولية.

وأكد أن هذا يهدف إلى معالجة الصفوف التي انتظمت محطات الوقود، وأضاف: (الكميات التي وصلت الخرطوم بلغت نسبة 150% من استهلاك العاصمة)، مشيراً إلى دفع (4) ألف طن جازولين وألفي طن بنزين.

وقالبحسب صحيفة المجهر السياسي الصادرة يوم الجمعة : (نعمل جاهدين لانسياب المنتجات البترولية بصورة مستمرة مع المراقبة وتوجيه المحطات باتباع آلية التوزيع التي تمكن من معالجة الظواهر السالبة باستمرار المحطات في تزويد السيارات ليتمكن كل المستهلكين من أخذ حاجتهم)، داعياً إلى اتباع أساليب الترشيد في استخدام المنتجات البترولية والابتعاد عن المخاطر من عمليات تخزينها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)