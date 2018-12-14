مباراة هلال كادوقلي تقود مهاجم الهلال للمنتخب

أعلن معتصم خالد المدرب العام لمنتخبنا الأولمبي استدعاء 8 جدد لقائمة المنتخب الأولمبي الذي يستعد لمواجهة نظيره الكيني، منتصف مارس المقبل، في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 من بينهم موفق صديق مهاجم فريق الشباب بنادي الهلال الذي برز بشكل لافت في مباراة الهلال أمام هلال كادوقلي التي جرت الأسبوع الماضي في الدوري الممتاز وسجل فيها هدفي الفوز للأزرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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