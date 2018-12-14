المحكمة العليا تؤيد إعدام مغتصب وقاتل الطفلة “شهد” بأم دوم

أيدت المحكمة العليا القومية بالخرطوم دائرة المراجعة حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، الصادر في حق مغتصب وقاتل الطفلة شهد بضاحية أم دوم بمحلية شرق النيل، وقال قضاة دائرة المراجعة إن الحكم الصادر ضد المتهم من محكمة الموضوع والمؤيد من الاستئناف والمحكمة العليا صحيح وسليم، وإن الحكم جاء وفق بينات قوية وقرائن متماسكة تؤكد أن المتهم هو الذي قام باغتصاب وقتل الطفلة شهد ذات العامين.

الجدير بالذكر أن المراجعة جاءت بناءً على طلب تقدم به محامي المتهم الصادق ماصع، وقام ممثل الاتهام عثمان العاقب المحامي بالرد عليه فجاء تأييد الإدانة والعقوبة من دائرة المراجعة بالعليا.

وبحسب صحيفة المجهر السياسي الصادر يوم الجمعة فإن قضية الاتهام والد الطفلة قام بتاريخ الرابع والعشرين من مارس من العام (2016) بتدوين بلاغ باختفاء طفلته، وبعد يوم من توين البلاغ تم العثور على جثة الطفلة بعد مضي أيام من حادثة الاختفاء داخل بئر بمنطقة (أم دوم) بمحلية شرق النيل، وعليه تم تكوين تيم من شعبة مباحث شرق النيل التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وتم استجوابه فأقر بارتكابه الجريمة، إضافة إلى أقراره القضائي. وقدم الاتهام صحيفة السوابق الجنائية للمتهم التي تحوى خمس سوابق بينها حادثتا سرقة ومخدرات وحاثة اختطاف وأخرى اغتصاب.. وأدانت المحكمة المتهم بالاغتصاب والقتل لمخالفته المواد (130/1) القتل العمد من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة (45ب) الاغتصاب من قانون الطفل لسنة 2010.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)