انطلاقة اضخم سباق للفورمولا إي بالدرعية السعودية

بمشاركة 22 متسابقاً في السباق العالمي أتوا من 11 دولة أبرزها ألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا والبرازيل وفرنسا وسويسرا والأرجنتين والبرتغال انطلق امس الخميس أفضل سباقات الفورمولا إي العالمية في المملكة العربية السعودية، في مدينة الدرعية التاريخية بالعاصمة السعودية، الرياض، في مهرجان كبير يستمر لمدة 3 أيام (الخميس – الجمعة – السبت) وقد أكملت الخطوط السعودية نقل سيارات ومعدات سباق “فورمولا إي”

ويشارك في السباق التاريخي 11 فريقاً يمثلهم 22 متسابقاً يمثلون

( 11 دولة هي بلجيكا – البرازيل – سويسرا – المملكة المتحدة – فرنسا – نيوزيلندا – تايلند – هولندا – ألمانيا – الأرجنتين – البرتغال.)

وتضم قائمة السائقين المشاركين أسماءاً كبيرة في عالم سباقات الفورمولا إي علاوة على سائقين جدد في المجال إلا أنهم بارعون أيضاً، يمثلون 11 فريقاً هم فريق نيسان إي دامز ويمثله السائقان التايلاندي أليكسندر ألبون والسويسري سيباستيان بويمي، وفريق إنفجن فيرجين ريسنج ويمثله السائقان البريطاني سام بيرد و الهولندي روبن فرينجنز، وفريق إتش دبليو إيه رايس لاب عبر السائقين جاري بافيت وستوافيل فاندورن.

الرياض (أخبار الخليج 365)

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