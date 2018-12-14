40 معتقلًا معظمهم نشطاء في حماس بالضفة

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، 40 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم سيدة ونواب عن حماس وأسرى سابقين وصحافي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن بين المعتقلين 37 فلسطينيًا ينتمون لحركة حماس، مشيرًا إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن جهود البحث عن منفذي عملية "عوفرا" و"جفعات آساف".

وعرف من المعتقلين، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة محمد مطير، والأسيرة السابقة صباح فرعون من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال النائب ياسر منصور من نابلس والنائب إسماعيل الطل من الظاهرية جنوب الخليل والقيادي في حركة حماس مصطفى الشنار من نابلس.

ومن نابلس أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الكريم الحلبي ويوسف دويكات، والأسير السابق محمد زاهر قط من قرية مادما والشاب ساهر حمايل من بلدة بيتا في الجنوب.

أما في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال محمد القاضي، والأسير السابق أحمد نجيب مفارجة من بيت لقيا غرب المدينة، ومعاذ دحادحة من حي المصايف، ومحمد حشايكة من بيتونيا، كما اعتقلت الصحافي موسى صلاح سمحان من اللبن الغربي.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين، وهم الأسير السابق بلال سلهب، وأمجد عبد الرزاق، ومحمد جودة أبو عمر ومعتز أبو زينة، ومن إذنا غرب الخليل اعتقلت معاذ أبو جحيشة ومتوكل أبو جحيشة ورأفت أبو جحيشة ورؤوف أبو جحيشة، ومن يطا في الجنوب اعتقلت ياسر خالد النجار والشاب سعيد عصافرة من بيت كاحل.

كما اعتقلت 10 آخرين من بيت لحم، وهم الشاب يحيى سعادة، ومن مخيم عائدة اعتقلت ياسين بدير وجمال الراضي وحمزة أبو سرور ومحمد عمر البداونة، والشاب جعفر عروج، وعيسى مصطفى عروج من جناتا في الجنوب، ومن حرملة في الشرق اعتقلت محمد عطا الله، كما اعتقلت إبراهيم العدوين من مخيم العزة، والشاب عدي أبو مفرح من تقوع.

وخلال اقتحامها مدينة يطا سلمت قوات الاحتلال بلاغات استدعاء لمقابلة مخابراتها للشيخ سمير بحيص ومتعب النجار.