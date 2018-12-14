صور | إصابة جندي بجراح خطيرة بعد رشقه بالحجارة

الخليج 365 | فريق التحرير

أُصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة عقب رشقه بالحجارة بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي مدينة البيرة، صباح اليوم الجمعة.

وقالت القناة 20 العبرية إن المنفذ تمكن من الانسحاب من مكان بعد رشق الجندي بالحجارة، مشيرة إلى أن قوات من جيش الاحتلال تجري عملية تمشيط للمنطقة بحثًا عن المنفذ.

وأفادت مصادر عبرية أن الشاب تسلل إلى داخل المستوطنة وضرب الجندي في موقع الحراسة بحجر على رأسه أدت إلى إصابته بجراحة خطيرة ثم انسحب على الفور من المكان.