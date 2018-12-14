اليمن.. نتائج مفاوضات السويد أمام مجلس الأمن اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:21 صباحاً - يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة خاصة للاستماع إلى إحاطة للموفد الدولي إلى اليمن، مارتن غريفثس، حول “اتفاق السويد” بين أطراف الأزمة اليمنية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الخميس، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في ختام المشاورات بالسويد، إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.

كما أشار غوتيريس إلى أن طرفي الأزمة اتفقا أيضاً على تسهيل الظروف في تعز وإيصال المساعدات لسكانها، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى، معتبراً أن ما تم التوصل إليه يعد خطوة هامة بالنسبة للشعب اليمني.

وأضاف: “لدينا فرصة هامة وأعتقد أن الأطراف حققت تقدماً حقيقياً في مشاورات السويد”، موضحاً أن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عبر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في المحادثات.

وشدد غوتيريس بالقول: “سنبذل كافة الجهود لمساعدة اليمنيين على حل مشاكلهم”، لافتاً إلى أن الجولة المقبلة من المشاورات اليمنية ستعقد نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.

من جهتها، عبرت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، عن أملها في أن تسهم الاتفاقيات في إطلاق عملية إعادة إعمار اليمن.

المصدر: – العربية.نت