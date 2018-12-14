الكونغرس يُشرع الحشيش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:21 صباحاً - أقر الكونغرس الأميركي تشريع زراعة القنب على نطاق واسع وشطبه من قائمة المخدرات والمواد الخاضعة للمراقبة. وقد أيد هذا التدبير ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء، مؤكدين أن هذا الأمر يوفر فرصة للمزارعين الأميركيين لتنويع زراعاتهم.

ويندرج هذا القرار ضمن قانون واسع حول الزراعة أقره مجلس النواب بغالبية واسعة الأربعاء (369 صوتا في مقابل 47) بعد إقراره في مجلس الشيوخ عشية اليوم نفسه (87 مقابل 13).

ويبقى أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون ليدخل حيز التنفيذ. وينص القانون على أن القنب “منتج زراعي” ويسحبه من قائمة المخدرات والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة على ما أوضح عضو مجلس الشيوخ.

المصدر الجمهورية