كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية: ميلانيا ترامب في ورطة بعد سرقة أشجار الميلاد بالبيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت أشجار عيد الميلاد المرصعة بأغصان التوت البري الاصطناعية الخاصة بالسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، للسرقة من قبل السياح الذين يزورون في هذه الأيام البيت الأبيض.

فبحسب صحيفة "The Daily Mail"البريطانية، فإن الأشجار الحمراء اللامعة جذبت اللصوص الذين سرقوا أغلبها.

الأشجار الموضوعة في الجانب الشرقي من البيت الأبيض، أصبحت عامل جذب للسياح الذين توافدوا لمشاهدتها ولم يدخروا سرقة ثمار التوت الاصطناعي الموضوعة على الأشجار، واقعة غريبة.

ويوجد أكثر من 40 شجرة في الممر الذي يربط الجانب الشرقي للبيت الأبيض بالغرفة المطلة على الحديقة الشرقية.

يذكر بأن ميلانيا كانت قد كشفت النقاب عن هذه الأشجار في عيد الشكر الموافق لـ26 نوفمبر الماضي.

ويزور البيت الأبيض في هذه الفترة من السنة العديد من السياح الذين يقومون بإجراء حجز مسبق يسمح لهم بالدخول لأماكن خاصة للزيارة تفتح أمام السياح في هذا الوقت من السنة.

ووفقا لمكتب السيدة الأولى، فقد زار البيت الأبيض حوالي 20 ألف شخص منذ 27 نوفمبر.