كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السجن 7 سنوات لوزير عراقي سابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة" العراقية، إن محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة، أصدرت أحكاماً غيابية بالسجن بحق وزير المال ومدير مصرف "الرافدين" الأسبقين، بعد إدانتهما بتعمد الإضرار بالمال العام، من دون أن تكشف عن اسمهما.

السجن 7 سنوات

وأفادت الهيئة في بيان، بأن "محكمة تحقيقات النزاهة قضت بالسجن 7 سنوات على وزير المال الأسبق ومدير مصرف الرافدين الأسبق لإدانتهما بهدر المال العام".

إحداث ضررٍ عمدي بـ40 بليون دينار عراقي

وأشارت إلى أن "المدانين الهاربين قاما عام 2012، بالاتفاق والاشتراك بينهما مع متهمين آخرين، بإحداث ضررٍ عمدي بلغت قيمته 40 بليون دينار عراقي (35 مليون دولار) بأموال ومصالح الجهة، التي كانوا يعملون فيها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الجمعة.

تلاقي قرض دون جدوى اقتصادية للمشروع

ولفتت الهيئة، إلى قيامهم بمنح قرض لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، على رغم عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع، وعدم وجود ضمانات عقارية على رغم ضخامة مبلغ القرض، ما أدى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.

وأضاف البيان، أن "المحكمة ذاتها أصدرت في أكتوبر الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة 7 سنوات بحق كل من مالك شركة إنتاج الأسمدة، التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، لتسببهما في إحداث الضرر بالمال العام".

إصدار أوامر قبض بحق المدانين

وقرارات الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأربعة، تضمنت إصدار أوامر قبض وتحر وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحق للجهة الُتضررة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعية.

رافع العيساوي

وعلى رغم عدم كشف "هيئة النزاهة" عن اسم الوزير، إلا أن مواقع اخبارية إلكترونية ذكرت أن الحكم طاول وزير المال الأسبق رئيس "حركة حماس العراق" رافع العيساوي.