بعد مصر..جنوب إفريقيا يقدم ملفه رسمياً لاستضافة “كان2019”

قرر الإتحاد الجنوب الإفريقي لكرة القدم، وضع ملفه رسمياً لدى “الكاف”، لتنظيم النسخة الـ 32 لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بدلاً من الكاميرون، ليصبح ثان بلد يتقدم لتعويض الكاميرون، بعد مصر.

وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت التأكيد على لسان الناطق الرسمي لإتحاد جنوب إفريقيا للعبة، الذي شدد بأن بلاده أرسلت جميع الوثائق الرسمية لتقديم ترشحها لاستقبال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، صيف 2019، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة.

في حين، أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم بدوره ، مساء أمس الخميس، تقدمه رسمياً لتنظيم “الكان”، بعد سحب التظاهرة من الكاميرون على هلنش إجتماع المكتب التنفيذي لـ “الكاف” الأخير بأكرا.

وأكد الجهاز القاري المصري، توجيهه لمراسلة رسمية أيضاً إلى “الكاف”، يقدم خلالها ملفه لاستقبال العرس الكروي القاري، الذي سينطلق منصف شهر يونيو المقبل.

جدير ذكره أن وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، قد أكد عشية أمس الأربعاء، عدم رغبة المغرب في التقدم لاستضافة هذه التظاهرة، وهو القرار الذي شكل مفاجأة كبيرة، ليس فقط في المغرب، بل في جل الدول الإفريقية، التي كانت تعتبر المغرب هو المرشح الأول لتعويض الكاميرون.