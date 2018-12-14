الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف على حاجز بيتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النار على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على حاجز بيتين شمال البيرة.

وأكد مصدر بالهلال الأحمر أن سيارة الإسعاف كانت متوجهة لنقل مريض من دير دبوان، وفور اقتراب السيارة من الحاجز باشر جنود الاحتلال بإطلاق النار صوبها، دون وقوع إصابات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد المصدر أن رصاص الاحتلال منع سيارة الجمعية من المرور، ما اضطر طاقم السيارة إلى العودة والبحث عن طريق آخر لنقل المريض.

وأكد المصدر أن هذا الاعتداء يعتبر مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي وقعت عليها إسرائيل.

وفي سياق متصل، اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي، 40 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية غالبيتهم من حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بنشاطات شعبية مسلحة.

وأضاف "من بين المعتقلين 37 ناشطا في حركة حماس"، وتابع "تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أوعز مساء أمس، إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية بتوسيع الاعتقالات في صفوف حركة " حماس" ردا على عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لـ 6000 أسير بينهم 270 طفلا و52 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و430 معتقلا إداريا (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.