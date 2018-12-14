فلسطيني يصيب جنديا إسرائيليا بمستوطنة "بيت إيل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب جراء إلقاء فلسطيني حجارة عليه في مستوطنة "بيت إيل" قرب مدينة البيرة، صباح اليوم الجمعة. ووصفت إصابة الجندي بأنها ما بين طفيفة ومتوسطة. وتمكن الفلسطيني من الفرار من المكان، وتنفذ قوة من الجيش عملية بحث عنه.

ووصل الشاب الفلسطيني إلى موقع حراسة عند مدخل المستوطنة، وجرى عراك بينه وبين الجندي، ثم ألقى الشاب حجارة على الجندي وأصابه بجروح، وجرى نقل الجندي إلى المستشفى.

وبحسب شاهدة عيان من المستوطنة، فإن إحدى المستوطنات شاهدت الشاب الفلسطيني يضرب الجندي بحجر على رأسه، ثم فرّ من المكان.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "التقديرات هي أنه في أعقاب التحريض الأرعن في الشبكات الاجتماعية الفلسطينية، إلى جانب أجواء العنف الحاصلة، ستنفذ اليوم عمليات بإيحاء من المخربين من الأسبوع الأخير".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجندي أصيب بعد عراك بينه وبين الشاب الفلسطيني، "أصابه خلاله المخرب بحجر من مسافة قصيرة من موقع الحراسة. وقوات الجيش الإسرائيلي تجري عملية بحث في المنطقة".

ودفع جيش الاحتلال بقوات معززة إلى منطقة وسط الضفة الغربية، حيث نقل عدة كتائب من الجنود إليها. ولا يزال جيش الاحتلال يفرض طوقا أمنيا على مدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 40 فلسطينيا، بينهم 37 من نشطاء حركة حماس.

ويأتي ذلك في أعقاب التصعيد الأمني في الضفة في الأيام الأخيرة، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار وطعن ودهس، إضافة إلى استشهاد منفذي عمليات إطلاق نار. ويتوقع أن يكون اليوم متوترا بعد دعوات إلى مظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال.